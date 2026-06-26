أكثر من 16 ألف شخص في روما وقعوا على عريضة تدعو البلدية إلى وقف تعاونها مع إسرائيل، بحسب رئيسة حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا

إيطاليا.. متظاهرون يطالبون بلدية روما بإنهاء تعاونها مع إسرائيل أكثر من 16 ألف شخص في روما وقعوا على عريضة تدعو البلدية إلى وقف تعاونها مع إسرائيل، بحسب رئيسة حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا

روما/ الأناضول

دعا متظاهرون في العاصمة الإيطالية روما، الخميس، بلدية المدينة إلى إنهاء تعاونها القائم مع إسرائيل، خلال وقفة احتجاجية.

وتجمع عدد كبير من المحتجين الداعمين لفلسطين في ساحة كامبيدوليو أمام مقر البلدية رغم ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين إدارة بلدية روما بوقف الاتفاقيات الجارية مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مثل "فلسطين حرة من النهر إلى البحر" و"روما تعرف إلى جانب من تقف"، إضافة إلى "فلسطين حرة"، في محاولة لإيصال أصواتهم إلى مجلس البلدية والإدارة المحلية.

كما احتج المتظاهرون على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وفي حديث للأناضول، قالت مايا عيسى، رئيسة حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، إنهم يجتمعون اليوم أمام مبنى بلدية روما للمطالبة بإنهاء جميع الاتفاقيات السارية مع إسرائيل.

وأضافت مايا، أن أكثر من 16 ألف شخص في روما وقعوا خلال بضعة أشهر على عريضة تدعو البلدية إلى وقف تعاونها مع إسرائيل.

وأكدت أن إرادة الشعب في روما واضحة؛ وهي قطع العلاقات مع إسرائيل وعزلها.

وأشارت مايا، إلى أن هذه العريضة حظيت أيضاً بموافقة أكثر من سبع بلديات محلية في روما.

وذكرت أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وصفت ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية".



واعتبرت رئيسة حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، أن ذلك يستوجب تحركاً من السلطات المحلية في روما لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

وبالتزامن مع الحرب، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 23 ألفا، وفق أحدث المعطيات الفلسطينية الرسمية.