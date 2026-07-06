وفق تصريح لوزير الدفاع جويدو كروزيتو بخصوص القمة التي تنطلق غدا الثلاثاء في أنقرة

إيطاليا: قمة الناتو المرتقبة في أنقرة صممت لتحقيق نتائج إيجابية وفق تصريح لوزير الدفاع جويدو كروزيتو بخصوص القمة التي تنطلق غدا الثلاثاء في أنقرة

روما / الأناضول

صرح وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو بأن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المرتقبة غدًا في العاصمة التركية أنقرة "صُممت لتحقيق نتائج إيجابية".

جاء ذلك في رسالة مصورة بثت على برنامج تلفزيوني لتقييم الأجندة الدولية الأحد، بحسب ما نقلته وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأوضح كروزيتو أنه خلال القمة، التي ستعقد بالعاصمة التركية أنقرة في 7 و8 يوليو/تموز الجاري، سيتم الوفاء بالالتزامات استكمالًا للجزء الكبير الذي أوفت به كل دولة في الحلف.

وأضاف: "قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة صُممت لتحقيق نتائج إيجابية"، وأردف قائلاً: "من هذا المنظور، لا أرى أي مشاكل أكبر مما شهدناه في القمة الأخيرة".

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول في العام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.