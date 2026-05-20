إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل وميلوني تطالب باعتذار لناشطي "الصمود"

إسطنبول/الأناضول

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأربعاء، إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي إلى روما، على خلفية مشاهد التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي"، والتي وثقها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي Itamar Ben-Gvir.

وقالت ميلوني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن إيطاليا استدعت سفير إسرائيل لدى روما لطلب توضيحات بشأن مشاهد التنكيل التي تعرض لها ناشطو "أسطول الصمود"، ومن بينهم مواطنون إيطاليون.

وأضافت أن الحكومة الإيطالية ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود" والمحتجزين لدى إسرائيل، مطالبة تل أبيب بتقديم اعتذار رسمي بشأن الحادث.

يتبع//