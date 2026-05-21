إيران: 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة

أنقرة/ الأناضول

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة، وسط الحصار الأمريكي.

وذكرت القيادة البحرية للحرس الثوري، في بيان، أن 31 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية تحت تنسيق وحماية القوات الإيرانية.

وقالت: "على الرغم من عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي وخلق حالة غير مسبوقة من انعدام الأمن في عموم الخليج الفارسي (العربي)، وخاصة في مضيق هرمز، سعت بحرية الحرس الثوري إلى توفير ممر مفتوح وآمن لعبور واستمرار التجارة العالمية".

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.