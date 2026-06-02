إيران: 300 سفينة طلبت تصاريح لعبور "هرمز" منذ أبريل بحسب بيان صادر عن "هيئة إدارة الممر المائي لمضيق هرمز"..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت "هيئة إدارة الممر المائي لمضيق هرمز" (PGSA)، التي أنشأتها إيران لتنظيم حركة العبور في المضيق، أن أكثر من 300 سفينة تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور منذ أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على حسابها في منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين.

ووفقا للهيئة، تقدمت أكثر من 300 سفينة غير مرتبطة بإيران بطلبات للحصول على تصاريح عبور منذ أبريل الماضي، حيث شكّلت ناقلات النفط الغالبية العظمى من هذه السفن.

وأشارت إلى أن السفن المتقدمة بطلبات العبور هي ناقلات نفط، وسفن شحن للبضائع السائبة الجافة، وناقلات للغاز الطبيعي المسال، وسفن شحن وخدمات وحاويات.

وأوضحت الهيئة أن الوجهات النهائية للسفن المتقدمة بطلبات لمغادرة الخليج تركزت في الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند، في حين كانت الوجهة النهائية الأكبر للسفن الراغبة في دخول الخليج هي الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت الهيئة بأن 77 بالمئة من السفن التي تقدمت بطلبات عبور عبر مضيق هرمز كانت تسعى لمغادرة الخليج العربي، مقابل 23 بالمئة تقدمت بطلبات للدخول إليه.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.