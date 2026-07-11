إيران: 17 قتيلا و115 مصابا في هجمات واشنطن الأربعاء والخميس على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية.

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران يومي الأربعاء والخميس.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجمات على مناطق جنوب إيران ومحافظة كلستان شمالي البلاد يومي 8 و9 يوليو/ تموز الجاري، رغم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الطرفين، وذلك عقب استهداف إيران عددا من السفن في مضيق هرمز بدعوى تحركها بصورة "غير منسقة".

وردّت إيران بشن هجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطر وباكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.