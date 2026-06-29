إيران وعُمان تعقدان أول اجتماع مشترك لإدارة الملاحة بمضيق هرمز

طهران / إسطنبول / الأناضول

أعلنت إيران وسلطنة عُمان، الاثنين، عقد أول اجتماع للجنة الإيرانية العُمانية المشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في العاصمة مسقط.

ووفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين، فيما لم يصدر تعليق من السلطات العُمانية حتى الآن بشأن الاجتماع أو مخرجاته.

وأضاف غريب آبادي، في تصريح حول زيارته إلى سلطنة عُمان، أن الاجتماع شهد "مراجعة القضايا المتعلقة بمضيق هرمز"، إلى جانب بحث المادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تدعو إلى ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، ومناقشة مستقبل إدارته في إطار حقوق الدول المطلة عليه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في مسقط لتبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والموضوعات ذات الصلة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وترأس الجانب العُماني السفير المتجول بوزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، فيما ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.

وأكد الجانبان أن التنسيق يأتي في إطار ما ينسجم مع المصالح المشتركة وسيادة البلدين، والتزامهما بالقانون الدولي، ومناقشة أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية، باعتبارهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، وبما يتوافق مع التفاهمات الثنائية والدولية القائمة.

وكانت سلطنة عُمان وإيران قد اتفقتا، الثلاثاء الماضي، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة به.

يُذكر أن محيط مضيق هرمز شهد خلال اليومين الماضيين توتراً عسكرياً متبادلاً بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.