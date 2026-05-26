إيران وعُمان تبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أنقرة/الأناضول

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسلطان عُمان هيثم بن طارق في اتصال هاتفي، القضايا التي من شأنها تعزيز وحدة العالم الإسلامي إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الإيرانية، الذي أشار إلى أن بزشكيان هنّأ سلطان عُمان بمناسبة بعيد الأضحى.

وأعرب بزشكيان عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أبدى الرئيس الإيراني رغبته في استقبال سلطان عُمان قريبا في طهران من أجل تطوير العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

والأحد، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي.

والسبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، وأسفرت بعض تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

