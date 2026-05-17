إيران وباكستان تبحثان تطورات وقف إطلاق النار مع واشنطن وتل أبيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أشار إلى أن الهدف الحقيقي للهجمات وعمليات الاغتيال التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هو خلق حالة من عدم الاستقرار داخل البلاد والإطاحة بالنظام..

طهران/ الأناضول

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مسار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية/الإسرائيلية على إيران.

وذكر مراسل الأناضول أن بزشكيان ونقوي عقدا اجتماعا استمر 90 دقيقة في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، ناقشا خلاله تطورات مسار وقف إطلاق النار.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان نشرته الأحد إن بزشكيان أعرب خلال الاجتماع عن أمله في أن تسهم المبادرات الدبلوماسية في تحقيق السلام.

وأشار بزشكيان إلى أن الهدف الحقيقي للهجمات وعمليات الاغتيال التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هو خلق حالة من عدم الاستقرار داخل البلاد والإطاحة بالنظام.

وشدد على أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي فشلا في تحقيق هذا الهدف بسبب الموقف الحازم للشعب الإيراني.

وأكد أن واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى خلق حالة من انعدام الأمن داخل البلاد من خلال دعم جماعات انفصالية وتسليحها.

كما عبّر عن شكره لحكومات أفغانستان وباكستان والعراق لعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران.

وأشار بزشكيان إلى وجود فرصة أمام إيران وباكستان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، مؤكدا أهمية تحرك الدول الإسلامية في أجواء من الوحدة، لا سيما في مواجهة الهجمات القادمة من خارج المنطقة.

من جانبه، أشار نقوي إلى دور بلاده في مسار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن باكستان وإيران تربطهما علاقات وثيقة.

وحضر الاجتماع أيضا وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وعقب لقائه بزشكيان، اجتمع نقوي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

ووصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران السبت لإجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن دور باكستان في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا.

وفي 10 مايو/أيار الجاري سلمت إيران، ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب إلى باكستان، إلا أن ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا".



وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.



وردت إيران لإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

