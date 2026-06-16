إيران: واشنطن ملزمة بوقف الهجمات التي تُشن على لبنان على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن الولايات المتحدة ملزمة بوقف الهجمات التي تُشن على لبنان في إشارة إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأفاد عزيزي، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، أن صمود الإيرانيين أجبر الولايات المتحدة على إجراء تحول استراتيجي وقبول شروط طهران.

وأكد أن على واشنطن الوفاء بالتزاماتها عبر وقف الهجمات المستمرة على لبنان.

وتابع: "أي انتهاك سيُواجه برد حاسم وساحق".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، صعدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، على إيران.

وأسفر العدوان عن مقتل 3826 شخصا وإصابة 11851 آخرين في لبنان، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

