إيران: واشنطن تعهدت برفع الحصار مقابل عودة الملاحة بـ"هرمز" لطبيعتها بحسب تقرير للتلفزيون الرسمي، فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة..

أنقرة/ الأناضول

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الإدارة الأمريكية تعهدت برفع الحصار البحري المفروض على البلاد، في إطار اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، مقابل موافقة إيران على إعادة حركة مرور السفن التجارية في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد.

وأفاد التلفزيون في تقرير إخباري، الأربعاء، أنه حصل على "أول وثيقة غير رسمية" تتعلق بإطار مذكرة تفاهم من 14 بندا جرى إعدادها بوساطة باكستانية بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فإن الولايات المتحدة تعهدت برفع الحصار البحري على إيران في إطار الاتفاق المحتمل، فيما وافقت طهران على إعادة مرور السفن التجارية إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر.

وأشار التقرير إلى استثناء السفن العسكرية من نطاق الاتفاق، وأن إدارة حركة السفن ومساراتها ستتم بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعهدت بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بإيران، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن ما إذا كان ذلك يشمل القوات التي أُرسلت لاحقا إلى المنطقة أم القوات المتمركزة في القواعد الحالية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم اعتماد مذكرة التفاهم كقرار ملزم من قبل مجلس الأمن الدولي في حال توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة على ما أودره التلفزيون الإيراني.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.



والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.