متحدث الخارجية الإيرانية قال إن إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية ترخيص بيع النفط الإيراني يعد انتهاكا صريحا للمادة التاسعة من مذكرة التفاهم بين البلدين

إيران: واشنطن انتهكت المذكرة ولم نطلب التفاوض معها متحدث الخارجية الإيرانية قال إن إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية ترخيص بيع النفط الإيراني يعد انتهاكا صريحا للمادة التاسعة من مذكرة التفاهم بين البلدين

أنقرة/ الأناضول



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم بين البلدين، ونفى المزاعم التي تحدثت عن أن إيران طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الجمعة، بأن الادعاءات بشأن تقدم إيران بطلب للتفاوض مع الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرا بأن إيران تقدمت بطلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأشار بقائي إلى أن سياسة إيران ما زالت تستند إلى مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، مؤكدا أن أي إخلال أمريكي بالتعهدات سيقابل برد مماثل من جانب إيران.

وأضاف: "لم نتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن انطلاقا من نهجنا المسؤول المعتاد، لم نرفض طلب أحد الوسطاء الإقليميين زيارة إيران لمناقشة آخر التطورات".

وأوضح أن الزيارة جرت، الجمعة، في مدينة مشهد، وأردف: "نقلنا وجهة نظرنا إلى الجانب القطري"، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من قطر عن الزيارة.

ولفت إلى أن إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية ترخيص بيع النفط الإيراني يعد انتهاكا صريحا للمادة التاسعة من مذكرة التفاهم بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، داعيا إلى "الالتزام المتبادل" بين الطرفين.

وأضاف عراقجي: "إيران أوفت بالتزاماتها، خلافا لما قام به ما يسمى وزير الخزانة الأمريكي، الذي انتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم".

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تنفيذ ضربات استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، بينها أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية وبنية لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.