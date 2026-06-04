إيران وأذربيجان تبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض توترات المنطقة

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وذكر البيان، أن عراقجي وبايراموف، تبادلا وجهات النظر حول آخر تطورات المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.

كما بحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، ورجح التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.