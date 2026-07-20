محافظة مركزي قالت إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، والتحقيقات جارية لتقييم الأضرار...

إيران: هجوم أمريكي يستهدف منطقة صناعية في خمين محافظة مركزي قالت إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، والتحقيقات جارية لتقييم الأضرار...

طهران/ الأناضول



أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الولايات المتحدة شنت هجوما استهدف منطقة صناعية في مدينة خمين بمحافظة مركزي وسط البلاد.

وذكر التلفزيون أن الهجوم وقع مساء الاثنين عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (3:30+ تغ).

من جانبها، أعلنت محافظة مركزي عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.

وأضافت أن التحقيقات متواصلة لتقييم الأضرار المادية.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، والذي يتضمن رفع الحصار البحري عن إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.

وأدى التصعيد إلى اضطراب حركة الملاحة في المضيق، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الطيران، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية، وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.