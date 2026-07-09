أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، أن القوات الأمريكية استهدفت "جسر أكتيكه هان" للسكك الحديدية في محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، الذي يُستخدم في حركة التجارة مع الصين وروسيا.

إيران: هجوم أمريكي يستهدف جسرا يربط التجارة مع الصين وروسيا أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، أن القوات الأمريكية استهدفت "جسر أكتيكه هان" للسكك الحديدية في محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، الذي يُستخدم في حركة التجارة مع الصين وروسيا.

إسطنبول / الأناضول

- الجسر يقع على الممر الدولي للسكك الحديدية الصين–كازاخستان–تركمانستان–إيران

- الهجوم يعد أعمق الهجمات الأمريكية داخل إيران منذ إعلان وقف إطلاق النار

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، أن القوات الأمريكية استهدفت "جسر أكتيكه هان" للسكك الحديدية في محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، الذي يُستخدم في حركة التجارة مع الصين وروسيا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قيادة الحرس الثوري في المحافظة قولها: "الولايات المتحدة استهدفت فجر اليوم بصواريخ كروز أجزاءً من جسر أكتيكه هان للسكك الحديدية الواقع في قضاء آق قلعة التابع للمحافظة".

وأوضحت السلطات الإيرانية أن الجسر يقع على الممر الدولي للسكك الحديدية الصين–كازاخستان–تركمانستان–إيران، ويُعد جزءًا من المسار الممتد من مدينة شيان الصينية إلى طهران ضمن "مبادرة الحزام والطريق"، كما تستخدمه روسيا منذ أواخر عام 2025 لنقل الشحنات إلى إيران.

وذكرت أنه لم تُسجّل أي وفيات أو إصابات جراء الهجوم، وأن الضربة تُعد من أعمق الهجمات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وتشن الولايات المتحدة هجمات على إيران ردًا على استهدافها سفنًا أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة المضيق، وترفض المرور من أي مسار في هرمز غير الذي حددته.

وفي 18 يونيو/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة باكستان وقطر، لكن الغموض يحيط بمصير هذه المفاوضات في ظل المواجهة العسكرية الراهنة.