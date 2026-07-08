الخارجية الإيرانية: لن نتراجع عن الدفاع عن وحدة أراضينا واستقلالها، وسنواصل استهداف المواقع التي تنطلق منها الهجمات الأمريكية

إيران: هجمات واشنطن الأخيرة أبطلت البنود الأساسية لمذكرة التفاهم الخارجية الإيرانية: لن نتراجع عن الدفاع عن وحدة أراضينا واستقلالها، وسنواصل استهداف المواقع التي تنطلق منها الهجمات الأمريكية

طهران / الأناضول

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن الهجمات الأمريكية الليلة الماضية على جنوبي البلاد تمثل خرقًا للبند الأول من مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، وتبطل أحكامها الأساسية.

وأوضح البيان أن تكرار الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية قرار رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني، وخرق الترتيبات التي وضعتها طهران بشأن مضيق هرمز، بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، "أبطلت الأحكام الأساسية لمذكرة التفاهم".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة "ستتحمل مسؤولية التداعيات الناجمة عن تصعيد التوتر".



وأضافت إيران أنها "لن تتراجع عن الدفاع عن وحدة أراضيها واستقلالها، وستواصل استهداف المواقع التي تنطلق منها الهجمات الأمريكية".

كما ذكّرت الخارجية الإيرانية دول الخليج بالتزاماتها الدولية التي تمنعها من السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت مساء الثلاثاء عن شن سلسلة هجمات على إيران، ردًا على هجماتها التي استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ثلاث ناقلات نفط تعرضت لاستهدافات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة دون الإعلان عن جنسياتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026 وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، ولا تزال المفاوضات جارية للوصول إلى اتفاق نهائي، بوساطة قطر وباكستان.