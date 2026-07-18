إيران: هجمات أمريكية تستهدف جسرين ونفقا في هرمزغان

أنقرة/ الأناضول

أعلنت إيران، فجر السبت، أن الهجمات الأمريكية الأخيرة استهدفت جسرين ونفقا في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلا عن محافظة هرمزغان، أن الهجمات الأمريكية المتواصلة طالت جسرين ونفقا في المنطقة.

وأوضحت أن جسر رودخانه شور على طريق بندر عباس–سيرجان أُغلق بسبب الهجمات الأمريكية، كما استُهدف جسر تقاطع ميناب المؤدي إلى رودان، إضافة إلى نفق "الشهيد ميرزائي" على الطريق الرابط بين بندر عباس وحاجي آباد.

ودعت السكان إلى تجنب استخدام هذه الطرق، مؤكدة أن العمل جارٍ على توفير مسارات بديلة.



ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.