إيران: ندرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

أنقرة / الأناضول

أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، أن طهران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وأنها ستنقل ردها إلى باكستان التي تتولى الوساطة.

وفي تصريحات لوكالة "إيسنا" شبه الرسمية، قال بقائي إن "المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة من قبل إيران، وسيتم بعد ذلك إبلاغ الجانب الباكستاني بالموقف الإيراني".

وكانت الولايات المتحدة قدمت عبر باكستان عرضا جديدا يهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع إيران.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن طهران أرسلت أيضا مقترحا إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح في 3 مايو/أيار بأن المقترح الإيراني "غير مقبول"، قبل أن تقدم واشنطن عرضًا جديدًا بشروطها.

وفي تصريح لاحق، قال ترامب إن المفاوضات مع إيران أحرزت "تقدما كبيرا" نحو التوصل إلى اتفاق "كامل ونهائي".