إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترح الـ14 بندا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ـ المقترح الإطار يقوم أولا على وقف مؤقت لإطلاق النار ثم معالجة التفاصيل خلال 30 يوما ـ الجانب الأمريكي نقل عبر باكستان آراءه حول الخطة التي اقترحتها إيران وهذه الآراء قيد الدراسة حاليا

طهران/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترح إيران المكوّن من 14 بندا.

جاء ذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، عن بقائي، الذي صرح أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن هذا المقترح لا يعكس الحقيقة.

والسبت، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة، عبر باكستان، مقترحا من 14 بندا، ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب.

وقال بقائي: "الجانب الأمريكي نقل عبر باكستان آراءه حول الخطة التي اقترحتها إيران، وهذه الآراء قيد الدراسة حاليا"، دون مزيد من التفاصيل.

ونفى الادعاءات التي تحدثت عن تعهد إيران بإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وأضاف بقائي: "المقترح المكوّن من 14 بندا يركز على إنهاء الحرب. والمقترح الإطار يقوم أولا على وقف مؤقت لإطلاق النار، ثم معالجة التفاصيل خلال فترة تمتد إلى 30 يوما".

وأشار إلى أنّ الملف النووي ليس ضمن بنود المقترح. وأن إيران لا تقبل من حيث المبدأ التفاوض تحت التهديد.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل المنصرم، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

واستضافت باكستان ،في 11 أبريل المنصرم، جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وفي 27 أبريل، صرح متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أن طهران حددت شروطها في إطار 10 بنود، بينها الاعتراف بحقها بتخصيب اليورانيوم، ودفع تعويضات لها عن نتائج الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، وقبول الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز.