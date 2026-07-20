بحسب بيان نشره مكتب محافظ بوشهر، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة تاسعة من الهجمات..

إيران: مناطق في بوشهر تعرضت لهجمات أمريكية بحسب بيان نشره مكتب محافظ بوشهر، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة تاسعة من الهجمات..

إيران / الأناضول

صرح محافظ بوشهر الإيرانية محمد مظفري أن الولايات المتحدة شنت هجمات استهدفت عدة مواقع في المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وقال مظفري، في بيان نشره مكتب المحافظ الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت هجمات على مناطق مختلفة من المدينة خلال ساعات الصباح.

وذكر البيان أن المدينة تعرضت للقصف مرتين، دون تقديم تفاصيل بشأن الهجمات أو حجم الأضرار الناجمة عنها.

وفي وقت سابق صباح الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، انتهاء الموجة التاسعة من الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقَّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن من الممر الاستراتيجي وتؤكد أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.