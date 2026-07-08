القوات الأمريكية استهدفت مواقع قرب مضيق هرمز، وطهران أعلنت سابقا أنها ردت باستهداف 85 منشأة "عسكرية أمريكية" في البحرين والكويت

إيران: مقتل 8 عسكريين في هجمات أمريكية على جنوب البلاد القوات الأمريكية استهدفت مواقع قرب مضيق هرمز، وطهران أعلنت سابقا أنها ردت باستهداف 85 منشأة "عسكرية أمريكية" في البحرين والكويت

طهران/ طولغا آق بابا/ الأناضول

أعلنت إيران مقتل 8 عسكريين من سلاحي الجو والبحرية في الجيش الإيراني جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأربعاء، أن 8 عسكريين لقوا حتفهم في الهجمات الأمريكية الأخيرة على مدينتي بوشهر وبندر عباس (جنوب).

وأضافت أن العسكريين القتلى ينتمون إلى سلاحي الجو والبحرية في الجيش الإيراني.

وليلة الثلاثاء/ الأربعاء، شنت الولايات المتحدة هجمات على مدينتي سيريك وبندر عباس الواقعتين قرب مضيق هرمز، إلى جانب مدن ماهشهر وبندر الإمام وحميدية التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب).

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استهداف أكثر من 80 هدفا عسكريا، ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفنا تجارية عابرة لمضيق هرمز.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف، ردا على الهجمات الأمريكية الليلية على جنوب البلاد، 85 منشأة "عسكرية أمريكية" في البحرين والكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.