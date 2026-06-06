إيران.. مقتل 6 مسلحين خلال اشتباك مع قوات الأمن في زابل قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية..

طهران/ الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، مقتل 6 مسلحين خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أراضي البلاد عبر الحدود مع أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن قائد شرطة حرس الحدود الإيراني، علي أكبر جاويدان، قوله إن اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة وقعت في مدينة زابل القريبة من الحدود الأفغانية.

وأوضح أن 6 من عناصر المجموعة المسلحة الذين حاولوا دخول البلاد بطرق غير قانونية قُتلوا خلال المواجهات، مشيرا إلى أن قوات الأمن ضبطت خلال عمليات التمشيط في المنطقة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة.