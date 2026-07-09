بحسب بيان صادر عن قيادة الحرس الثوري الإيراني في محافظة خوزستان

إيران.. مقتل 3 عسكريين في هجمات أمريكية على خوزستان بحسب بيان صادر عن قيادة الحرس الثوري الإيراني في محافظة خوزستان

إسطنبول / الأناضول

قُتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني بغارات جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن قيادة الحرس الثوري في المحافظة، الخميس، أن الغارات الجوية استهدفت مناطق عدة في المحافظة خلال ساعات الصباح، وأسفرت عن مقتل كل من حسين أموري وسعيد توكلي زاده من الحرس الثوري، بالإضافة إلى محسن نجاتي من قوات التعبئة "الباسيج".

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن سلسلة هجمات على إيران، عقب هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات أثناء عبورها المضيق، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية، على خلفية الحرب التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.