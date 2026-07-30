إضافة إلى مواقع في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب بيانات رسمية نقلتها وسائل إعلام إيرانية..

إيران: مقتل 3 أشخاص بضربات أمريكية طالت محيط هرمز إضافة إلى مواقع في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب بيانات رسمية نقلتها وسائل إعلام إيرانية..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية الخميس، مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء هجمات شنها الجيش الأمريكي خلال ساعات الليل، واستهدفت مناطق محيطة بمضيق هرمز إضافة إلى مواقع في مناطق مختلفة من البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، بأن الضربات تركزت بشكل رئيسي على مناطق مجاورة لمضيق هرمز وعدة نقاط أخرى داخل إيران.

- بوشهر وهرمزغان

وقالت محافظة بوشهر في بيان إن الهجمات الأمريكية استهدفت مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، إضافة إلى منطقتي جم ودشتي، دون الكشف عن تفاصيل بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، سُمع دوي انفجارين منفصلين في مدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد جراء الهجمات الأمريكية.

كما استهدفت الضربات الأمريكية خلال ساعات الليل جزر أبو موسى وكيش الواقعة في الخليج العربي، إضافة إلى جزيرة قشم التي تتمتع بموقع استراتيجي مشرف على مضيق هرمز.

- مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم

وأفاد مراسل الأناضول بأن هجوماً استهدف منزلاً في جزيرة قشم خلال ساعات الصباح، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من عائلة واحدة وإصابة شخصين آخرين، حسبما أورده الإعلام الإيراني، نقلا عن مصادر رسمية.

وقال مركز إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان إن الهجمات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق جزيرة قشم، قبل أن تتم معالجة المشكلة من قبل الفرق المختصة.

- خوزستان وفارس

كما سُمع دوي انفجارات في مدينة عبادان التابعة لمحافظة خوزستان شمال الخليج العربي والمحاذية لمدينة البصرة العراقية، دون توفر معلومات إضافية حول طبيعة الهجوم.

وأفادت السلطات الإيرانية كذلك بأن محافظة فارس وسط البلاد تعرضت لهجمات، حيث أعلنت المحافظة أن مدينتي كازرون وفراشبند تعرضتا للقصف صباحاً.

وأكدت السلطات المحلية أن الهجمات في فارس لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وأن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في المنطقة.

وعاد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أيام من الهدوء النسبي حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، صباح الخميس، اكتمال شنّ هجمات على إيران، بداعي الرد على محاولة طهران مهاجمة قوات أمريكية الأربعاء.

ولمدة 13 يومًا حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع حركة العبور عبر المضيق لآلية تنظيمية تشرف عليها، باعتباره ممرا مائيا تطل عليه سواحلها.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.