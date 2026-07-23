الحدودي بين إيران والعراق.. بحسب بيان صادر عن محافظة خوزستان نقله التلفزيون الإيراني..

إيران: مقتل شخصين في هجوم أمريكي استهدف معبر الشلامجة الحدودي بين إيران والعراق.. بحسب بيان صادر عن محافظة خوزستان نقله التلفزيون الإيراني..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح الخميس، مقتل شخصين في حصيلة أولية جراء هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر الشلامجة الحدودي بين إيران والعراق، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأفاد بيان لمحافظة خوزستان، نقله التلفزيون الإيراني، بأن الصواريخ الأمريكية أصابت صالة المسافرين في المعبر الحدودي، ما أسفر عن سقوط قتيلين وفق التقديرات الأولية.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها في موقع الهجوم، مؤكدا أن المعبر لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور.



ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

والأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.