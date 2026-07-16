إيران: مضيق هرمز ملكنا ولا يمكن انتزاعه من سيادتنا وفق تصريحات لمستشار المرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الرسمي..

أنقرة/ الأناضول

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، الخميس، إن مضيق هرمز يتبع لبلاده، ولا تستطيع أي قوة في العالم انتزاعه من سيادتها.



ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن ولايتي قوله إن مضيق هرمز، الذي تضعه الولايات المتحدة في صدارة أهدافها، هو جزء من إيران.

وأضاف: "مضيق هرمز ملك لإيران، ولا توجد أي قوة في العالم قادرة على انتزاعه من السيادة الإيرانية".

وأردف: "هذا المضيق أصبح جزءا من السيادة الإيرانية بفضل التوجيه الشجاع والحكيم للمرشد الأعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي، بوصفه أحد المكاسب الكبيرة للحرب التي استمرت 40 يوما".

ويشهد مضيق هرمز صراعا بحريا وتوترات أمنية متصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.



وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

