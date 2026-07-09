الجثمان يُوارى الثرى في مكان خاص خُصص له داخل مرقد "الإمام الرضا" عقب أداء صلاة الجنازة

إيران.. مراسم تشييع بمدينة مشهد للمرشد السابق علي خامنئي الجثمان يُوارى الثرى في مكان خاص خُصص له داخل مرقد "الإمام الرضا" عقب أداء صلاة الجنازة

طهران / الأناضول

أُقيمت في مدينة مشهد الإيرانية مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وجاءت مراسم التشييع في مشهد عقب إقامة مراسم مماثلة لخامنئي في كل من العاصمة طهران ومدينة قم، إضافة إلى مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين.

واحتشدت أعداد كبيرة من الإيرانيين في شارعي "شيرازي" و"نواب صفوي" بمدينة مشهد، رافعين رايات متنوعة، وردّد المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وطافت السيارة التي تحمل جثمان خامنئي بين الحشود المشاركة في المراسم.

وخلال التشييع، نفّذت مقاتلات حربية إيرانية طلعات جوية في محيط منطقة المراسم، رغم استمرار الهجمات الأمريكية على البلاد.

ومن المقرر أن يُوارى جثمان خامنئي الثرى في مكان خاص داخل مرقد الإمام الرضا، عقب أداء صلاة الجنازة عليه.



وقُتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عامًا، بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

