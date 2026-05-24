إيران.. مراسم تأبين لضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

طهران/ الأناضول

أُقيمت في العاصمة الإيرانية، طهران، الأحد، مراسم تأبين لضحايا الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

واحتضن مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران مراسم التأبين التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين، بينهم قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد اللهي، ورئيس السلطة القضائية غولام حسين محسين أيجئي.

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني الإيراني، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم على أرواح الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب.

وردد المشاركون في المراسم هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما شهدت المراسم إحياء ذكرى الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السابق حسين أمير عبد اللهيان، اللذين لقيا مصرعهما في حادث تحطم مروحية عام 2024.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.