إيران: مجموعات داخل الإدارة الأمريكية تعرقل تنفيذ واشنطن التزاماتها

طهران/ الأناضول

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، أن بعض المجموعات داخل الإدارة الأمريكية تحول دون تنفيذ واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت، عن بقائي، قوله إن بعض المجموعات داخل الإدارة الأمريكية يبدو أنها تمنع حكومتها من الوفاء بالتزاماتها، لكن المهم في نهاية المطاف هو أن الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها.

وفيما يتعلق بالتوتر في مضيق هرمز، أشار بقائي، إلى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص على أن إدارة المضيق تتم بالتشاور مع سلطنة عُمان ودول المنطقة.

وتابع: "لكن الولايات المتحدة تتجاهل ذلك وتحاول فرض سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي".

وحذر بقائي، من أن المجتمع الدولي يتأثر سلبًا من جميع النواحي بالحرب التي شُنت ضد إيران.



ولفت إلى أن تداعيات هذه الحرب ستستمر في المستقبل أيضًا.

ومنذ نحو أسبوع، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع وقواعد تقول إنها عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

