المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: معظم نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه تم استكماله إلا أنه لم يحسم بسبب تغير مواقف الولايات المتحدة بشكل مستمر

إيران: ما يطرح بشأن الاتفاق مجرد تكهنات ومسألة لم تحسم بعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: معظم نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه تم استكماله إلا أنه لم يحسم بسبب تغير مواقف الولايات المتحدة بشكل مستمر

أنقرة/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، إن بلاده لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن الاتفاق، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن ما يطرح في هذا الصدد مجرد "تكهنات".

ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني، أشار بقائي، إلى أن قطر وباكستان تلعبان دورا فعالا في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن معظم نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه تم استكماله، إلا أنه لم يحسم بسبب تغير مواقف الولايات المتحدة بشكل مستمر.

وأضاف: "حتى الآن، لم تصل إيران إلى نتيجة نهائية بشأن الاتفاق".

وتابع: "ما يثار حول الاتفاق (من قبل ترامب) لا يتعدى كونه تكهنات، وهو مسألة لم تحسم بعد".

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي، إن الوثيقة النهائية للاتفاق مع إيران قيد الإعداد، وستكتمل في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقبلها بساعات أعلن ترامب، إلغاء ضربات كانت مقررة الليلة ضد إيران، مدعيا موافقة جميع الأطراف المعنية على النقاط النهائية للاتفاق مع طهران.

