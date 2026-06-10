إيران: ما فشل العدو في نيله عسكريا لن ينجح فيه عبر المفاوضات على لسان قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني..

طهران/ الأناضول

قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، إن "العدو لن يتمكن من تحقيق ما عجز عن تحقيقه في ساحة المعركة، عبر طاولة المفاوضات".

جاء ذلك في تدوينة، الثلاثاء، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على مرور 100 يوم على الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران.



وأضاف موسوي أن إيران "لا تستسلم ولا تُخدع"، مؤكدا أن طهران "لا تثق بوعود العدو"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

والثلاثاء، قال ترامب في تصريح صحفي إن اتفاقا محتملا مع إيران قد يُوقع خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف أن مضيق هرمز، المطل على سواحل إيران، سيُعاد فتحه فور توقيع الاتفاق.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.