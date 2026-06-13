- التلفزيون الحكومي الإيراني، أفاد بسماع دوي انفجارات، الليلة الماضية، في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان

إيران ليلا.. دوي انفجارات بمنطقة ميناء سيريك المطل على مضيق هرمز - التلفزيون الحكومي الإيراني، أفاد بسماع دوي انفجارات، الليلة الماضية، في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان

طهران/ الأناضول

- مسؤول محلي ذكر بأن أصوات الانفجارات ناجمة عن طلقات تحذيرية أطلقها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن انتهكت المرور في المضيق

أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، السبت، بسماع دوي انفجارات خلال ساعات الليل، بميناء سيريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، فيما قال مسؤول محلي إن الأصوات ناجمة عن طلقات تحذيرية تجاه سفن حاولت عبور المضيق.

ونقل التلفزيون عن مسؤول في محافظة هرمزغان (رفض الكشف عن هويته)، أن أصوات الانفجارات ناتجة عن طلقات تحذيرية أطلقها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن انتهكت المرور في مضيق هرمز.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي لتوضيح ملابسات الحادث.

يأتي ذلك وسط توترات أمنية وعسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.