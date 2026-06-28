إيران ليلا.. انفجارات بمدينة سيريك وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز

أنقرة/ الأناضول



قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن دوي انفجارات سُمعت في مدينة سيريك وجزيرة قشم القربتين من مضيق هرمز جنوب إيران، فجر الأحد.

وأوضح التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري، أن الانفجارات نجمت عن هجوم على برج اتصالات في قرية طاهروي بمدينة سيريك.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن قرية مسين الواقعة على جزيرة قشم، كانت هدفا أيضا لهجوم أمريكي.

في غضون ذلك، أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن واشنطن نفذت هجمات في منطقة قريبة مضيق هرمز بإيران.

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، أن "طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية شنت الليلة ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردا على هجوم شنّته إيران بطائرة مسيّرة على الناقلة كيكو "M/T Kiku".

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري، في بيان، أنه استهدف فجر الأحد ثماني منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ويوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم.

ومن بين بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية: وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.