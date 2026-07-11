مندوب إيران الأممي قال إن أي محاولة لإعادة تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" ضد إيران غير قانونية..

إيران: لن نلتزم بمذكرة التفاهم إذا واصلت واشنطن انتهاك تعهداتها مندوب إيران الأممي قال إن أي محاولة لإعادة تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" ضد إيران غير قانونية..

نيويورك/ الأناضول

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن طهران لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد إذا واصلت الولايات المتحدة انتهاك التزاماتها بموجبها.

وخلال كلمة أمام أمام الصحفيين في نيويورك، الجمعة، اعتبر إيرواني أن اجتماع المجلس بشأن مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي، يفتقر إلى أساس قانوني، مؤكدا أن القرار انتهى العمل به في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأضاف أن أي محاولة لإعادة تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" ضد إيران غير قانونية، متهما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا باستغلال مجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية.

واتهم إيرواني واشنطن وفرنسا وبريطانيا بانتهاك التزاماتها في الاتفاق النووي، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وخاضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحمَّل الولايات المتحدة المسؤولية عن خرق مذكرة التفاهم عبر الهجمات الأخيرة على إيران.

واختتم بالقول إن إيران ما تزال ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية، لكنها لن تلتزم بها إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك تعهداتها.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تنفيذ ضربات استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، بينها أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية وبنية لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.

