أنقرة/ الأناضول

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية، الخميس، إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة بالنظام القانوني الإيراني المنظم للمضيق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن أكرمينية قوله إن السيطرة على مضيق هرمز أصبحت "مطلبا وطنيا" بالنسبة لإيران.

وشدد على أن القوات المسلحة لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.

وقال: "إذا لم تقبل الولايات المتحدة بالنظام القانوني الإيراني في مضيق هرمز، فإن المضيق سيبقى مغلقا".

وتابع: "سنواصل المقاومة حتى النهاية دون تردد، وسنعمل على إحباط التدخلات الأمريكية في المنطقة".

وفي أبريل/ نيسان 2026، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مشروع قانون بعنوان "قانون إرساء السيادة الإيرانية على مضيق هرمز"، وأحالته إلى البرلمان لمناقشته.

ولاحقا، أعلن مسؤولون برلمانيون أن مشروع "إدارة مضيق هرمز" وصل إلى مراحله النهائية، وأن البرلمان عازم على تحويله إلى قانون.

وخلال الشهر الجاري، عاد نواب إيرانيون إلى طرح المشروع مجددا في البرلمان في ظل التصعيد مع الولايات المتحدة.

في المقابل، رفضت دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ومنظمات دولية هذه الخطوات، معتبرة أنها تتعارض مع مبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية.



وفي سياق متصل، تطرق أكرمينية إلى الاستراتيجية الإيرانية المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز، قائلا: "اعتقد الأمريكيون أنهم سيتمكنون من السيطرة على هذا المضيق الاستراتيجي عبر مهاجمة بعض قواعدنا على الساحل الجنوبي للبلاد".

وأضاف: "لكن إيران تمتلك القدرة على التحكم في مضيق هرمز من أي نقطة داخل أراضيها، ولا يرتبط هذا الأمر بالسواحل أو الجزر فحسب".

والخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، إن قواتها شنت ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وتقول "سنتكوم" إن الضربات تهدف لمواصلة "تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وفي المقابل، ترد طهران منذ أيام بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.