متحدث مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري: محاولات الولايات المتحدة التدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية للخطر

إيران: لن نسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز متحدث مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري: محاولات الولايات المتحدة التدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية للخطر

طهران/ الأناضول



قال متحدث مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، الاثنين، إن بلاده لم ولن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز.

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "سنسيطر على المضيق (هرمز). وربما سنديره".

وأوضح ذو الفقاري أن محاولات الولايات المتحدة التدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية للخطر، قائلا: "كما حذرنا سابقا، فإننا لم ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بتدخل الولايات المتحدة في مضيق هرمز".

وحذر من أن القوات المسلحة الإيرانية ستتدخل بحق السفن التي تحاول عبور المضيق دون موافقتها أو من دون الالتزام بالمسار الذي تحدده إيران، مضيفا أن العمليات التي نفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري خلال الأيام الماضية دليل واضح على ذلك.

كما حذر دول المنطقة من أن تقديم دعم لوجستي للهجمات الأمريكية سيعد إعلان حرب، وأن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب وتأثر جميع دول المنطقة.

وادعى ذو الفقاري أن "مصدر انعدام الأمن في المنطقة هو الولايات المتحدة والدول المتعاونة معها"، معتبرا أن تعاون دول المنطقة مع واشنطن يزيد من مخاطر اندلاع الحرب.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستبقي مضيق هرمز تحت سيطرتها، وإنها "ستدير على الأرجح" عمليات العبور فيه، مقابل الحصول على أموال.

وشهدت ليلة السبت/ الأحد، ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.

