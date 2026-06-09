أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني في تصريح للجزيرة: هناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز..

إيران: لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبلنا للمروحية الأمريكية أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني في تصريح للجزيرة: هناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز..

أنقرة/ الأناضول

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إنه لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل بلاده لمروحية "أباتشي" الأمريكية فوق مضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريحات لأحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني (لم يتم الكشف عن اسمه) لشبكة الجزيرة القطرية، تعليقا على حادثة إسقاط مروحية أمريكية، أمس الاثنين، فوق مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول الإيراني أن هناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل "غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة" بمضيق هرمز.

وأوضح أن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له المروحية الأمريكية.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، توعد ترامب بالرد على ما قال إنه إسقاط إيران لمروحية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب في تصريح صحفي إن اتفاقا محتملا مع إيران قد يُوقع خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف أن مضيق هرمز، المطل على سواحل إيران، سيُعاد فتحه فور توقيع الاتفاق.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.