المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أوضح أن نتائج التحقيقات التي أجروها أظهرت أن "تدمير قاعة الركاب في مطار الكويت نجم عن خلل في أنظمة باتريوت الأمريكية التي فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية وسقطت على القاعة"

إيران: لسنا من قصف مطار الكويت والدمار سببه صاروخ باتريوت أمريكي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أوضح أن نتائج التحقيقات التي أجروها أظهرت أن "تدمير قاعة الركاب في مطار الكويت نجم عن خلل في أنظمة باتريوت الأمريكية التي فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية وسقطت على القاعة"

أنقرة/ الأناضول

ادعى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، الأربعاء، أن صاروخ "باتريوت" أمريكي تسبب في تدمير مبنى قاعة الركاب في مطار الكويت.

ووفقا لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية، قال محبي، إنهم أجروا تحقيقا بخصوص الهجوم على قاعة الركاب في مطار الكويت، مدعيا أن سلاح الجو التابع للحرس الثوري لم ينفذ أي هجوم على هذا الهدف.

وأضاف أن نتائج التحقيقات التي أجروها أظهرت أن "تدمير قاعة الركاب في مطار الكويت نجم عن خلل في أنظمة باتريوت الأمريكية التي فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية وسقطت على القاعة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عبر بيان، استهداف ما سماها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات قال إنها انطلقت من الدولتين واستهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين إثر هجوم إيراني بـ13 صاروخا و17 طائرة مسيّرة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

