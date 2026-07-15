إيران: لا نعتزم حاليًا استئناف المفاوضات ونركز على الدفاع بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي..

طهران/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، إن بلاده لا تعتزم حاليًا استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن الأولوية في الوقت الراهن هي للدفاع.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن بقائي، الأربعاء، قوله: "لا توجد لدينا حاليًا أي خطة للتفاوض، فنحن نركز على الدفاع".

وأضاف أن أي اتفاق هو منظومة متكاملة من الالتزامات المتبادلة، وإذا أخل الطرف الآخر بالاتفاق، "فسنتجنب بدورنا الوفاء بالتزاماتنا. هذا هو النهج الذي سنتبعه مستقبلاً أيضًا".

وأوضح بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية ترد بالمثل على أي هجوم يستهدف إيران.

ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.