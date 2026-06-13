إيران: لا نستبعد التوصل إلى تفاهم مع واشنطن خلال أيام وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي..

أنقرة/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، السبت، إن الموعد النهائي لتوقيع مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة لا يزال غير محسوم، لكن لا يمكن استبعاد إمكانية حدوثه في الأيام المقبلة.

وتصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أوضح بقائي أن "المباحثات الجارية في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب، وقد تقرر في هذه المرحلة عدم بحث الملف النووي".

وفيما يتعلق بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأخير، قال بقائي: "علينا أن ننتظر لمعرفة الموعد النهائي لتوقيع المذكرة، وحتى لو لم يتم ذلك غدا، فلا يمكن استبعاد احتمال حدوثه خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن الجانب الأمريكي يتجنب الإدلاء بتعليقات حول مسار المفاوضات، الأمر الذي يستدعي التحلي بالحذر وعدم استباق النتائج.

وأكد بقائي أن طهران تتابع المفاوضات بحذر في ظل غياب تصريحات واضحة من الجانب الأمريكي بشأن مجريات العملية التفاوضية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقال شريف عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام (بين الولايات المتحدة وإيران)، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".



ومساء الخميس، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.