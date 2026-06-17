على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الادعاءات حول تأجيل مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة..

إيران: لا تغيير في برنامج توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن بسويسرا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الادعاءات حول تأجيل مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة..

طهران/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الادعاءات حول تأجيل مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إنه لا يوجد أي تغيير في برنامج اجتماع سويسرا.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، أدلى بقائي بتصريحات حول مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا.

وفي معرض رده على الادعاءات المتعلقة بتأجيل مراسم التوقيع، قال: "لا يوجد أي تغيير في برنامجنا المتعلق بالاجتماع في سويسرا".

وأضاف بقائي أن هناك فكرة مطروحة لتوقيع مذكرة التفاهم من قبل زعيمي البلدين، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وأكد أن استمرار إسرائيل في محاولات التوغل في لبنان سيعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم، مبيناً أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح بقائي أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز يجب رفعه خلال 30 يوماً.

كما أشار إلى اتخاذ قرار بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة، لافتاً إلى أنه سيتم التعاون مع سلطنة عمان لإدارة المضيق، مع إمكانية التشاور مع دول أخرى في المنطقة عند الحاجة.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة المقبلة 19 يونيو/حزيران، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.