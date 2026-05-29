أنقرة/ الأناضول

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة، رغم استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين.

وأوضح بقائي، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران "غير صحيحة".

وأضاف: "حتى الآن؛ يستمر تبادل الرسائل، ولم يتم تثبيت أي اتفاق بشكل نهائي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب، أنه سيحسم، في اجتماع بـ"غرفة العمليات" مع فريق الأمن القومي، اليوم، قراره النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي، السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

