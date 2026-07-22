إيران.. قصف أمريكي يستهدف محطة كهرباء قرب مفاعل بوشهر النووي

إسطنبول / الأناضول

أفادت السلطات الإيرانية بأن صواريخ أمريكية استهدفت مساء الثلاثاء، محطة كهرباء قرب محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن محافظة بوشهر الأربعاء، أن الهجوم أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرية بندرگاه التابعة للمحافظة.

وأضافت أن فرق الطوارئ تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى القرية بعد نحو ساعتين من وقوع الهجوم.

ومنذ قرابة أسبوعين تشن الولايات المتحدة موجات من الضربات على إيران، فيما ترد الأخيرة بهجمات على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن و"ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور هذا المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.