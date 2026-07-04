خلال مراسم تشييع خامنئي بعد أشهر من توليه قيادة الحرس خلفا لمحمد باكبور الذي قتل في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

إيران.. قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب خلال مراسم تشييع خامنئي بعد أشهر من توليه قيادة الحرس خلفا لمحمد باكبور الذي قتل في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

إسطنبول/ الأناضول

ظهر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي، الجمعة، للمرة الأولى علنا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده نهاية فبراير/ شباط الماضي، وذلك خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، في العاصمة طهران.

وشوهد وحيدي (68 عاما) أمام نعش خامنئي، واضعا يده على التابوت ومؤديا الصلاة، في أول ظهور علني له منذ توليه قيادة الحرس الثوري، بحسب صور ومقاطع نشرتها وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة أنباء "إسنا" شبه الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن وحيدي قوله خلال مراسم التشييع: "لن نحيد عن نهج قائدنا الشهيد، فهو باق في قلوبنا وأرواحنا، وحضوره بيننا خالد ومستمر في مسيرة إيران والأمة الإسلامية".



وغاب وحيدي، عن المشهد العام منذ توليه قيادة الحرس الثوري مطلع مارس/ آذار الماضي، خلفا للواء محمد باكبور، الذي قتل في اليوم الأول من الحرب.

وجاء غيابه في ظل احتياطات أمنية رافقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية، التي بدأت بضربة أسفرت عن اغتيالات بارزة في صفوف القيادة الإيرانية، أبرزهم خامنئي وباكبور.

وقبل تعيينه قائدا للحرس الثوري، كان وحيدي يشغل منصب نائب القائد العام للحرس منذ ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ويمتلك وحيدي تاريخا طويلا داخل الحرس الثوري، إذ قاد سابقا "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس، كما شغل مناصب حكومية وأمنية، بينها وزيرا للدفاع (2009 - 2013) ووزيرا للداخلية (2021 - 2024).

وتتهمه الأرجنتين بالضلوع في تفجير مركز "آميا" اليهودي في بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا، فيما صدرت بحقه نشرة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بينما تنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

وبدأت في طهران، الجمعة، مراسم تشييع رسمية لخامنئي ضمن مراسم تستمر عدة أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.