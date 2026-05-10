لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات محتملة، بحسب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني..

إيران: غواصاتنا الخفيفة في حالة تأهب بمضيق هرمز لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات محتملة، بحسب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني..

طهران/ الأناضول

قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، إن الغواصات الخفيفة لبلاده في حالة تأهب تحت مضيق هرمز لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات محتملة.

وأوضح إيراني في تصريح للصحفيين، الأحد، أن هذه الغواصات قادرة على العمل تحت الماء لفترات طويلة.

ولفت إلى أن هذه الغواصات تُعرف في الأوساط العسكرية باسم "دلافين الخليج"، وأنها تطفو على السطح من حين لآخر للمناورة.

من جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، بأن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز.

وأضاف أكرمينيا في تصريح صحفي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قللتا من شأن القوة العسكرية الإيرانية وعزمها على المقاومة.

وتأتي هذه التصريحات عقب اشتباكات متقطعة شهدها مضيق هرمز مؤخرا بين الجيش الإيراني وقوات أمريكية، بينما تستمر الولايات المتحدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز ردا على ذلك.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.