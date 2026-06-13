إيران: علينا الحصول على مقابل الخدمات في مضيق هرمز

طهران/ الأناضول

**متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي:

مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان وحقوق السيادة فيه تعود إلى البلدين

طهران تتعامل بحذر مع المحادثات الحالية مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة

اعتبر متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه من حق بلاده الحصول "على مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، السبت، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

وأوضح بقائي، أن مضيق هرمز يقع وفق القانون الدولي ضمن حدود المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، وأن حقوق السيادة فيه تعود إلى البلدين.



وأضاف: "يجب أن نحصل على مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز".

وأشار بقائي، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل استغلتا الوضع في مضيق هرمز خلال تهديداتهما وهجماتهما ضد إيران، معتبرًا أن ذلك يمنح طهران صلاحية اتخاذ تدابير تتعلق بالمضيق.

وادعى أن ضمان أمن مضيق هرمز سيكون موضع ترحيب من المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، قال بقائي: "لا يعنينا ما الذي ستقبله الولايات المتحدة أو ترفضه، فالولايات المتحدة لا تقبل أشياء كثيرة، ويجب أن نعالج أمورنا بأنفسنا".

كما أشار إلى أن إيران تعرضت في السابق لهجمات مرتين أثناء وجودها في مسار تفاوضي.



وأردف أن طهران تتعامل بحذر مع المحادثات الحالية مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.