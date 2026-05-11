إيران: علاقتنا مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل والتواصل مستمر

إسطنبول/ الأناضول

أكدت إيران، الاثنين، أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، والتواصل مستمر بين الجانبين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي لاستعراض أبرز المواقف والقرارات والإجراءات المتخذة خلال الأسبوع الماضي، وفق وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وبحسب إرنا، في حديثه "حول إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات"، قال بقائي: "علاقتنا مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، والتواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا، الثنائية والإقليمية".

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، كشفت الإمارات عن تمركز مقاتلات مصرية في أراضيها، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها، وذلك بعد أيام من إعلانها التعرض مجددا لهجمات قالت إنها قادمة من إيران، وهو ما نفته الأخيرة.

وأضاف: "في الوقت نفسه، ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين، يخصّ دول المنطقة حصرًا".

وشدد على أن "موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوّض الأمن الإقليمي ويخلّ بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا، بغض النظر عن الجهة التي تقوم به".

كما أكد على أنه "يجب ضمان الأمن الإقليمي من قبل دول المنطقة وتعزيز الثقة الجماعية فيما بينها، وليس عبر وجود قوات أجنبية".

ورأى أن "هذا هو نوع الأمن الذي يمكن الاعتماد عليه حقا، حيث أظهرت تطورات الستين يوما الماضية (فترة الحرب) أن الأمن الذي يعتمد على وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم انعدام الأمن ولن يفيد منطقتنا بأي شكل من الأشكال"، وفق قوله.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد على أن استقرار الوطن العربي "مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة"، مضيفا أن مصر "تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة"، بحسب بيان للرئاسة مساء الأحد.

ولفت السيسي، خلال حديث مع طلاب الأكاديمية العسكرية شرقي العاصمة القاهرة، إلى أن "الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة".

وفي مناسبات عديدة، دعت مصر إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات.



وتسري منذ 8 أبريل/ نيسان هدنة بين واشنطن وطهران، في محاولة لإنهاء الحرب عبر المفاوضات، لكن ثمة مخاوف من احتمال انهيارها واستئناف الحرب.

وتفرض واشنطن منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت طهران بمنع مرور السفن من المضيق إلا بتنسيق معا.



وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، مما خلّف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية في المنطقة، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضرّ بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.

