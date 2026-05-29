إيران: صوت الانفجار في بوشهر ناجم عن التصدي لطائرات معادية بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني

أنقرة / الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دوي الانفجار الذي سُمع في محافظة بوشهر جنوب غربي البلاد، ناجم عن "تصدي منظومات الدفاع الجوي لطائرات معادية".

والخميس، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي انفجار في مدينة جام التابعة لمحافظة بوشهر على ساحل الخليج العربي.

وأوضح لاحقا أن صوت الانفجار يعود إلى "تدخل منظومات الدفاع الجوي وتصديها لقطع جوية معادية".

ونقل التلفزيون الإيراني عن قائم مقام منطقة "جم" مسعود تنغستاني، قوله إن الأنظمة الدفاعية التابعة للقوات المسلحة تصدت لهجمات معادية في أجواء "جم".

وأضاف أن الوضع الأمني "مستتب حاليا" في المدينة.

بدورها، نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصادر محلية أن المسيرات التي تصدت لها أنظمة الدفاع الجوي، سقطت في مياه الخليج.

وأمس الخميس، وقعت اشتباكات بين إيران والولايات المتحدة قرب مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع 3 انفجارات شرق بندر عباس جنوب البلاد في ساعات الفجر.

في المقابل، أعلن الجيش الأمريكي شن هجوم جوي على موقع عسكري في جنوب إيران، بدعوى أنه يشكل تهديدا لقواته وحركة الملاحة التجارية في المنطقة.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد باستهداف قاعدة جوية أمريكية، بعد الهجوم الذي طال محيط مطار بندر عباس.