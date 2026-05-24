إيران: شعبنا سيفشل مخططات العدو حتى في المفاوضات الحرس الثوري حذّر من أن أي هجوم محتمل جديد على البلاد "سيمتد خارج المنطقة"..

طهران/ الأناضول

قال الحرس الثوري الإيراني، إن شعب بلاده "الواعي" سيُفشل "مخططات العدو حتى في مسار التفاوض".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بمناسبة "يوم تحرير خرمشهر" الذي يوافق 24 مايو/أيار، علق فيه على المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف البيان الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي بأنها "حرب هجينة".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، بدعم من الشعب، "منعت العدو من تحقيق أهدافه".

وأشار البيان إلى أن التقدم الإيراني في المجالين الصاروخي والنووي أجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على إعادة حساباتهما، مؤكداً أن جميع الوحدات العسكرية الإيرانية في "أعلى درجات الجاهزية".

كما حذر البيان من أن أي هجوم محتمل جديد على إيران "سيمتد خارج المنطقة وسيؤدي إلى نتائج مدمرة".

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.