إيران: سنواصل ضرب أهداف أمريكية حتى استعادة الهدوء في هرمز بحسب قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي..

طهران/ الأناضول

قال قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي، إن بلاده ستواصل هجماتها على أهداف أمريكية حتى استعادة الهدوء في مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان لموسوي الجمعة، أكد فيه أن إيران تعتبر كل شبر من أراضيها جزءًا لا يتجزأ من الوطن.

وأضاف "من طهران وحتى أقصى الجنوب، تشكل المنطقة بأكملها وحدة واحدة بالنسبة لإيران".

وأردف: "ستستمر ضرباتنا الفعالة والمحددة ضد العدو من مختلف أنحاء إيران، حتى يعود الهدوء إلى السواحل الجنوبية ومضيق هرمز".

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها استكملت موجة جديدة من الضربات على إيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على مناطق عدة في إيران، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، فردت واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن المسار الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.